Renault и товарищи теперь довольствуются четвёртым местом.

Издание Business Korea сообщает, что по итогам прошлого года во всём мире было продано 7,34 млн автомобилей марок Hyundai, Kia и Genesis, принадлежащих южнокорейскому концерну Hyundai Motor. Это позволило ему уже второй год подряд оставаться на третьем месте в рейтинге крупнейших мировых автопроизводителей. На четвёртом месте с небольшим отрывом расположился альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, который ещё три года назад считался третьим по величине автопроизводителем в мире.

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Источник изображения: Hyundai

На первой позиции уже не первый год обосновалась японская Toyota Motor, а уступивший ей европейский автогигант Volkswagen Group довольствуется вторым местом. Кстати, по темпам роста поставок автомобилей именно Volkswagen в прошлом году продемонстрировал лучший результат (11,8%), а вот Toyota ограничилась ростом на 7,2%. Корейская Hyundai Motor и вовсе увеличила объёмы поставок автомобилей всего на 6,7%, и для дальнейшего сохранения третьего места это может стать серьёзной проблемой. Запуск в октябре этого года автосборочного предприятия Hyundai в штате Джорджия позволит принадлежащим компании маркам закрепиться на американском рынке электромобилей в условиях требований к локализации их производства. В Южной Корее тоже будет запущен новый завод по производству электромобилей. Компания будет делать упор на реализации кроссоверов и гибридов в глобальных масштабах — это позволит увеличить норму прибыли в условиях ограниченного спроса на автомобили в целом.