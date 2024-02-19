В целом же зарубежные инвестиции в КНР опустились до минимального с 1993 года уровня.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на органы государственной статистики, прямые иностранные инвестиции в Китай по итогам прошлого года сократились на 82% до $33 млрд, и это стало самым слабым результатом с 1993 года. Прибыли иностранных промышленных компаний, работающих в Китае, по итогам прошлого года сократились на 6,7% по сравнению с 2022 годом.

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Источник изображения: XPeng

Японские инвесторы сократили свои вложения в Китай до минимального за десять лет уровня, инвестиции с Тайваня достигли минимального с 2001 года значения, южнокорейские сократились на 91% до минимального с 2002 года уровня. Зато на этом фоне выделяются германские инвесторы, которые в прошлом году вложили в экономику Китая рекордные 12 млрд евро. Фактически, в структуре экспорта немецкого капитала Китай достиг 10,3% по итогам прошлого года, что соответствует максимальной доле с 2014 года.