Поддержка уже проданных устройств будет осуществляться несколько лет.

Ресурс Sparrows News после изучения распространяемой Meizu в одной из популярных китайских социальных сетей информации пришёл к выводу, что компания решила резко изменить бизнес-стратегию, отказавшись от выпуска смартфонов в их традиционном понимании в пользу устройств с поддержкой искусственного интеллекта. Не факт, конечно, что среди будущих устройств этой марки не будет смартфонов, как таковых, но от разработки моделей Meizu 21 PRO, Meizu 22 и Meizu 23 компания уже отказалась.

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Источник изображения: Meizu

В ближайшие три года компания выведет на рынок шесть новых устройств с поддержкой искусственного интеллекта, первое дебютирует уже в текущем году. В следующем году компанию обновлённой версии такого устройства составит некое «всепогодное» устройство, а к 2026 году их ассортимент дополнит некое устройство с ИИ для решения профессиональных задач.

Meizu обязуется в ближайшие годы сохранить функционирование не только существующей инфраструктуры сервисов и операционных систем, но и поддержку уже выпущенных смартфонов. В сфере искусственного интеллекта она предсказуемо будет полагаться на сотрудничество с существующими игроками рынка, просто чтобы не тратить время и ресурсы на «изобретение велосипеда». Всё это пока звучит амбициозно и весьма размыто, но хотя бы один китайский производитель смартфонов решился на существенные перемены в своей бизнес-стратегии, и это вызывает живой интерес даже у сторонних наблюдателей.