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Новости Hardware Алексей Сычёв
Игроделы тянут норму прибыли Sony вниз сильнее, чем стареющая консоль PS5
Капитализация компании на прошлой неделе упала на $10 млрд.

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По информации CNBC, снижение прогноза Sony по количеству запланированных к поставке по итогам текущего фискального года игровых консолей PlayStation 5 оказало негативное влияние на котировки акций компании, но инвесторы попутно были разочарованы и снижением нормы прибыли в игровом бизнесе, который приносит Sony основной доход.

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Источник изображения: Sony

По мнению источника, инвесторов насторожило сочетание факторов, разнонаправленно влияющих на норму прибыли Sony в игровом сегменте. С одной стороны, растёт доля цифровой дистрибуции игр, что более выгодно для компании, а ещё попутно увеличивается количество подписчиков PS Plus. По идее, все эти тенденции должны поднимать норму операционной прибыли Sony в игровом сегменте, но она опустилась в прошлом квартале до 6%, хотя за год до этого достигала 9%. До конца 2021 года данный показатель на протяжении четырёх лет подряд сохранялся на уровне от 12 до 13%. Нынешние тенденции должны были поднять норму операционной прибыли за предел 20%, но этого не произошло, как отмечают аналитики Jefferies.

По их мнению, проблема кроется в возросших затратах на разработку игр, поскольку выпуск непосредственно игровых консолей на данном этапе жизненного цикла PlayStation 5 фактически должен обходиться компании дешевле, чем на старте продаж. По некоторым оценкам, только вышедшая в прошлом году игра «Spiderman 2» потребовала около $300 млн расходов, и такие тенденции подрывают доходность игрового бизнеса Sony в целом.

#аналитика #финансы #игры #sony #playstation 5 #игровые консоли
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