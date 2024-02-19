На конкуренции с NVIDIA можно будет заработать.

Ожидание квартального отчёта NVIDIA выходит на финишную прямую с началом новой недели, а потому любые инвестиционные идеи в сфере искусственного интеллекта находят живой отклик на фондовом рынке. Как поясняет Bloomberg, примером может служить рост котировок акций японской корпорации SoftBank на 3,2% утром в понедельник. В конце прошлой недели стало известно, что основатель компании Масаёси Сон (Masayoshi Son) рассчитывает привлечь $100 млрд на разработку ускорителей вычислений с привлечением ресурсов дочерней компании Arm.

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Источник изображения: SoftBank

По слухам, SoftBank из требуемой суммы предоставить около $30 млрд, а оставшиеся $70 млрд предлагается искать на Ближнем Востоке. По совпадению, именно к инвесторам из этого региона собирается обратиться и основатель OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman), который готов направить триллионы долларов на развитие сети производственных предприятий по выпуску ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта. Интенсивными мерами предприниматель собирается решить проблему дефицита компонентов для аппаратной инфраструктуры.

За предыдущие 10 торговых сессий акции SoftBank выросли в цене примерно на 30%, а дочерняя компания Arm продемонстрировала рост котировок более чем на 80%. Материнская корпорация в конце декабря располагала $41 млрд свободных денежных средств и высоколиквидных эквивалентов.