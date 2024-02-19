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Новости Hardware Алексей Сычёв
Видео: электромобиль NIO ET9 сможет отряхиваться от снега самостоятельно, как собака
Идея, которую давно стоило реализовать.

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Склонность инженеров подсматривать многие технические решения у природы веками позволяла человечеству двигаться вперёд в своём развитии. Жителям регионов с регулярными снегопадами проблема очистки личного транспорта от снега хорошо знакома, данные манипуляции скрадывают время практически ежедневно и требуют определённой концентрации, не говоря уже о наличии подходящего инвентаря. Компания NIO на своей странице в Weibo продемонстрировала необычный способ очистки флагманского электрического седана ET9 от снега — алгоритм действий был подсмотрен у собак и других животных, обитающих в условиях снежной зимы.

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Источник изображения: NIO, Weibo

Управляемая подвеска электромобиля ET9, судя по видео, позволяет создавать колебания кузова, которые приводят к удалению определённой части снежного покрова с его поверхности. Разумеется, успех подобных «трюков» в реальной жизни далеко не всегда гарантируется, но сама по себе идея давно витала в воздухе. Таит подобная функция в себе и определённые неудобства: например, плохо закреплённые предметы в салоне при таких движениях подвески могут менять своё расположение или даже падать на пол, поэтому важно при ощущении перспективы длительной стоянки в условиях снегопада тщательно просчитывать последствия такой «самоочистки». Кстати, NIO ET9 должен стоить не менее $112 000, так что о массовом внедрении указанной функции пока говорить преждевременно.

#электромобили #китайские производители #nio
Источник: electrek.co
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