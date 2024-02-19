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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Акции Nintendo в понедельник рухнули на 8,5% из-за новостей о задержке дебюта новой консоли
Переносица (как процесс, а не часть тела) вредна для экономики.

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Новость о намерениях Nintendo задержать дебют преемницы игровой консоли Switch до 2025 календарного года фондовым рынком была отработана в полной мере только утром в понедельник, когда начавшиеся в Токио торги привели к снижению котировок акций этой японской компании на 8,5%, как отметило агентство Bloomberg. Для них такое снижение в пределах дня стало сильнейшим за последние 12 месяцев.

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Источник изображения: Nintendo

По слухам, некоторые из партнёров Nintendo по выпуску игр получили рекомендацию не ждать дебюта новой игровой консоли этой марки ранее марта 2025 года. Аналитики Bernstein, тем не менее, считают, что Nintendo сделает заявление о сроках анонса новой игровой консоли в пределах ближайших шести месяцев. Для бизнеса компании задержка преемницы Switch чревата потерями ещё и по той причине, что вряд ли выход новых игр состоится раньше её рыночного дебюта. Реализация программного обеспечения приносит Nintendo основной доход, поэтому долгое ожидание новой консоли чревато двойными неприятностями.

#финансы #акции #игровые консоли #nintendo #switch
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