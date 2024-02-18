Но динамика в целом лучше сезонной для первого квартала.

Аналитики Citi отслеживают динамику поставок ноутбуков на ежемесячной основе, что позволяет им оперативно оценивать ситуацию на рынке ПК в целом. По итогам января, как они отмечают, объёмы поставок ноутбуков последовательно снизились на 16%, что вызвало у экспертов сомнения по поводу способности этого сегмента ограничиться сокращением поставок на 12% по итогам всего первого квартала в целом.

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Источник изображения: Lenovo

Теперь этот прогноз упоминает о вероятности снижения объёмов отгрузок ноутбуков по итогам первого квартала на 14%, что хуже первоначального варианта. Впрочем, сезонный фактор традиционно вызывает последовательное снижение поставок ноутбуков в первом квартале года на 17%, поэтому упоминаемые 14% являются не таким уж пессимистичным прогнозом. Представители Citi считают, что темпы восстановления рынка ПК в текущем году будут умеренными с учётом более вялого спроса, чем ожидалось изначально.