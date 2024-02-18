Если у границы тучи ходят хмуро, то за границей — точно веселей.

За время своего существования, как отмечает The Telegraph, британскому стартапу Graphcore удалось привлечь около $700 млн, но по итогам позапрошлого года выручка компании сократилась вдвое до $2,7 млн, а убытки выросли на 11% до $204,6 млн. Компания вынуждена была сокращать персонал и закрывать зарубежные офисы, причём в Китае это было сделано под нажимом американских властей. К маю прошлого года к руководству Graphcore пришло осознание необходимости привлечения внешнего финансирования. Переговоры с потенциальными инвесторами не принесли желаемого результата, и сейчас Graphcore пытается продать крупные пакеты акций стратегическим инвесторам, среди которых упоминаются Arm, её материнская японская корпорация SoftBank, а также стартап OpenAI.

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Источник изображения: Graphcore

Как известно, основатель OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) заинтересован в создании собственных ускорителей вычислений, поэтому британский разработчик подобных решений ему очень бы пригодился. Впрочем, британские власти в последние годы ревностно относятся к сделкам, в рамках которых зарубежные инвесторы получают контроль над активами в сфере высоких технологий, поэтому если британские источники дополнительного финансирования Graphcore не будут найдены, компанию может ждать незавидное будущее. По оценкам аналитиков Jon Peddie Research, этому разработчику потребуется заметно больше $1 млрд для выхода на уровень, позволяющий конкурировать с продукцией NVIDIA, Intel и AMD.