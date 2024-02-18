Он будет поменьше и подешевле предшественника.

Американский автопроизводитель Rivian пока не готов сдаться под натиском конкурентов из Китая, американских гигантов и Tesla, а потому готовит к формальному анонсу первых представителей новой платформы R2, которая подарит жизнь электрическим кроссоверам и пикапам более компактных размеров по сравнению с дебютным семейством R1. Не менее важно, что представители семейства R2 будут стоить заметно меньше, ибо даже по американским меркам $80 000 в среднем за электрический кроссовер являются большой суммой.

Как сообщает Electrek, вскоре после запуска профильного сайта, посвящённого готовящейся премьере семейства R2, в Сети тут и там стали появляться фотографии новой машины Rivian, сделанные с помощью камеры смартфона с большого удаления, а потому не способные похвастаться высоким качеством изображения. Как поясняется, в центральной части Лос-Анджелеса представители Rivian или нанятого компанией рекламного агентства готовили к съёмке прототип кроссовера R2S белого цвета с чёрной крышей — по традиции для солнечной Калифорнии, панорамной.

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Источник изображения: Imgur

Поскольку рядом на парковке расположился давно выпускаемый серийно R1S, можно сразу отметить разницу в размерах с более компактным новым кроссовером, который имеет не только более короткий задний свес, но и иной дизайн передней части кузова с менее вытянутой светотехникой. Эта внешность примерно совпадает с патентными изображениями, опубликованными ранее, поэтому остаётся не так много причин сомневаться в существовании предсерийных прототипов R2S, даже если их шпионские фото и были подвергнуты ретуши ради улучшения качества изображения. Официальная премьера нового семейства электромобилей Rivian намечена на 7 марта этого года. Как ожидается, машины на новой платформе в начальных конфигурациях будут укладываться в диапазон цен от $40 000 до $50 000.