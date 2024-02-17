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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Владеющая Arm корпорация SoftBank готова потратить $100 млрд на разработку собственных ускорителей искусственного интеллекта
Как тебе такое, Сэм Альтман?

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Если бы основатель SoftBank Масаёси Сон (Masayoshi Son) не любил масштабные в финансовом выражении проекты, он не создал бы два многомиллиардных венчурных фонда. Как поясняет Bloomberg, глава владеющей Arm корпорации собирается привлечь до $100 млрд для основания потенциального лидера на рынке вычислений в сфере искусственного интеллекта. Проект под кодовым обозначением Izanagi подразумевает объединение интеллектуального потенциала Arm с финансовыми ресурсами ближневосточных инвесторов для создания сильного конкурента NVIDIA в сфере разработки ускорителей для систем искусственного интеллекта.

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Источник изображения: SoftBank

Сама SoftBank собирается вложить в этот проект до $30 млрд, а оставшиеся $70 млрд могут добавить институциональные инвесторы с Ближнего Востока. Напомним, что последние также фигурируют и в проектах, продвигаемых в этой сфере основателем OpenAI Сэмом Альтманом (Sam Altman). Подобная предпринимательская активность в этой сфере только доказывает, насколько велик интерес бизнеса к теме искусственного интеллекта. Сейчас на руках у SoftBank около $41 млрд свободных средств, так что компания в случае необходимости может направить на финансирование новой инициативы значительную их часть. Масаёси Сон является ярым сторонником создания так называемого «сильного искусственного интеллекта», и убеждён, что оно станет возможным в течение ближайших десяти лет.

#искусственный интеллект #arm #softbank
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