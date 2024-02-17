Это будет первая крупная поддержка властей с момента принятия «Закона о чипах».

Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) в начале этого месяца уже пообещала, что к началу апреля объявит очередных получателей субсидий по принятому в 2022 году «Закону о чипах». Помимо $39 млрд прямых грантов на строительство предприятий в США, связанных с производством полупроводниковой продукции, этот закон подразумевает выделение до $75 млрд в виде кредитов на те же нужды. Как сообщает Bloomberg, корпорация Intel близка к получению профильных средств на общую сумму $10 млрд, и сейчас ведёт с американскими чиновниками активные переговоры на соответствующую тему.

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Источник изображения: Applied Materials

До сих пор правительственных субсидий по этому закону удостоились лишь два небольших проекта BAE Systems и Microchip Technology, а основные претенденты на получение субсидий в лице Intel, TSMC и Samsung, судя по недавним новостям, замерли в томительном ожидании или решают какие-то сопутствующие реализации своих крупных проектов в США проблемы.

Intel собирается потратить $20 млрд в Аризоне, столько же в Огайо и $3,5 млрд в Нью-Мексико. Если власти США выделят компании предполагаемые субсидии в размере более $10 млрд, это покроет не менее 20% капитальных затрат производителя, как он и рассчитывал изначально. В какой пропорции поддержка властей США будет разделена между безвозвратными грантами и кредитами, не уточняется.