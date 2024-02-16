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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Сэм Альтман пытается получить благословение США на выпуск чипов в ОАЭ
В нынешних условиях задача почти непосильная.

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Уже не первый раз нам приходится слышать о попытках основателя OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman) «собрать деньги всем миром» на кратное увеличение мощностей по выпуску компонентов для систем искусственного интеллекта. Если хватит средств, то глава OpenAI готов даже разработать собственные ускорители, которые могли бы выпускать контрактные производители. Ну, а «на сдачу» предполагается наладить генерацию адекватного для реализации всех этих проектов электричества из возобновляемых источников.

Агентство Bloomberg выяснило, что свою глобальную инициативу Альтман не готов реализовывать без одобрения американских властей, поскольку она в тех или иных моментах затрагивает национальные интересы США. По крайней мере, наладить контрактный выпуск чипов по передовым технологиям за пределами США без наличия определённых экспортных лицензий будет проблематично, а ведь изначально речь шла о привлечении средств инвесторов из ОАЭ при условии локализации выпуска чипов в этой ближневосточной стране.

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Источник изображения: Applied Materials

Даже инвестиции со стороны ОАЭ в производство продвинутых полупроводниковых компонентов могут вызвать вопросы у властей США, которые на примере санкций против Китая уже доказали непреклонность курса на сохранение технологической гегемонии. Как сообщается, по этой причине Сэм Альтман пытается наладить диалог с правительством США и уже встречался с министром торговли Джиной Раймондо (Gina Raimondo), чьё ведомство как раз и регулирует подобные вопросы.

У властей США могут возникнуть претензии к проекту Альтмана и с точки зрения развития собственных инициатив в рамках так называемого «Закона о чипах», который подразумевает многомиллиардные субсидии на развитие производства полупроводниковых компонентов на территории США. Инициатива Альтмана подобной территориальной привязки не имеет, а потому может противоречить целям данной национальной программы.

#сша #полупроводники #искусственный интеллект #openai #оаэ #сэм альтман
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