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Новости Hardware Алексей Сычёв
Applied Materials разглядела признаки восстановления спроса на оборудование для выпуска чипов
И порадовала инвесторов благоприятным прогнозом на текущий квартал.

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Производители чипов заблаговременно приобретают оборудование для их выпуска, если объёмы необходимо нарастить, поэтому квартальный отчёт американской компании Applied Materials позволил составить некоторое представление о текущем положении дел в полупроводниковой отрасли. По словам руководства этого поставщика оборудования для производства чипов, клиенты начали наращивать свою производственную активность, степень загрузки уже эксплуатируемого ими оборудования начала расти, а складские запасы готовых микросхем памяти начали приходить в норму.

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Источник изображения: Applied Materials

Выручка Applied Materials в минувшем квартале сохранилась на уровне $6,71 млрд, превзойдя ожидания аналитиков, но не увеличившись относительно аналогичного периода предыдущего года. Почти 45% выручки пришлась на китайских клиентов компании, тогда как ранее эта доля не превышала 17%. Что характерно, о росте активности китайских покупателей в прошлом квартале сообщали почти все поставщики оборудования для производства полупроводниковых компонентов. Поднебесная вынуждена закупать оборудование впрок в условиях постоянно усиливающихся санкций, да и курс на импортозамещение заставляет поддерживать профильные затраты на высоком уровне.

В текущем квартале компания ожидает выручить от $6,1 до $6,9 млрд, что по середине диапазона выше ожидаемых аналитиками $5,92 млрд. Подобные прогнозы в сочетании с более благоприятным отчётом за прошлый квартал способствовали росту курса акций Applied Materials на 12% после закрытия торгов в США.

#аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство #applied materials
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