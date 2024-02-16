Подобные попытки предпринимаются на каждой новой ступени литографии.

Как поясняет издание DigiTimes, японский стартап будет не единственным клиентом Samsung Electronics в рамках контрактного производства 2-нм чипов. Южнокорейский подрядчик не теряет надежды вернуть себе заказы американского разработчика мобильных процессоров Qualcomm. По крайней мере, сейчас между компаниями ведутся переговоры об изготовлении прототипов 2-нм процессоров Qualcomm силами Samsung.

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Источник изображения: Qualcomm

В рамках 4-нм техпроцесса компании уже пытались наладить сотрудничество, но Qualcomm в итоге не устроил уровень брака при выпуске собственной продукции на конвейере Samsung, и тогда оставшиеся заказы были переданы TSMC. В целом, Qualcomm не особо концентрируется на каком-то одном подрядчике, и в прошлом пыталась размещать заказы одновременно у TSMC, Samsung, UMC и SMIC, но в силу обострения политической ситуации от услуг китайского производителя в итоге отказалась.