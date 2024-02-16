Для японского разработчика ускорителей вычислений.

Формально Samsung опередила TSMC по срокам освоения массового производства 3-нм чипов на полгода, но существенной доли рынка контрактных услуг при этом всё равно не получила. Издание Business Korea со ссылкой на зарубежные СМИ сообщает, что Samsung Electronics уже удалось получить заказ на контрактное производство 2-нм чипов от японского разработчика Preferred Networks, которые должны лечь в основу ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Основанная в 2014 году компания Preferred Networks заручилась поддержкой Toyota, NTT и Fanuc. Выбор Samsung в качестве контрактного производителя 2-нм чипов, как предполагается, был обусловлен наличием у корейской компании собственного производства сопутствующих микросхем памяти типа HBM, а также опыта в сфере упаковки разнородных полупроводниковых компонентов. Сторонние аналитики предполагают, что Samsung смогла обойти TSMC в этой сфере главным образом за счёт наличия доступа к памяти собственного производства и в силу меньшей загруженности заказами. Технологическое превосходство Samsung, даже если таковое и имело место, никак на выбор этой компании разработчиком в данном случае не повлияло.