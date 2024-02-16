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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Аналитики рекомендуют инвесторам присмотреться к акциям SK hynix
Её доминирующему положению на рынке HBM мало что угрожает.

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Как известно, южнокорейская компания SK hynix продолжает оставаться основным поставщиком памяти типа HBM для компании NVIDIA, которая сейчас является крупнейшим поставщиком ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта. Ценные бумаги последней вызывают огромный интерес инвесторов, но опрошенные Bloomberg аналитики призывают желающих заработать на буме искусственного интеллекта обратить внимание и на акции SK hynix.

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Источник изображения: SK hynix

По словам представителей DS Asset Management, не иметь акций SK hynix в своём инвестиционном портфеле сейчас просто рискованно. С начала прошлого года они выросли в цене на 95%, при этом соотношение их цены и предполагаемого удельного дохода измеряется 11-кратной разницей, тогда как у конкурирующих Samsung и Micron соответствующие показатели достигают 15 и 30 соответственно, увеличивая сроки окупаемости инвестиций. В этом отношении акции SK hynix являются более привлекательным объектом для вложения средств. Доминирование продукции SK hynix в сегменте ускорителей вычислений в ближайшее время сохранится, а намеченный на следующую неделю квартальный отчёт NVIDIA способен подогреть котировки акций корейского производителя памяти уже в этом месяце.

#искусственный интеллект #sk hynix #hbm
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