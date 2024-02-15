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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA владеет небольшим количеством акций Arm
Чуть более одной десятой доли процента.

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Прошло уже больше двух лет с того момента, как NVIDIA оставила последнюю надежду поглотить британского разработчика процессорных архитектур Arm, который осенью прошлого года вышел на американский фондовый рынок и к настоящему моменту неплохо нарастил капитализацию. Агентство Bloomberg поясняет, что компания NVIDIA в своей официальной отчётности раскрыла стоимость акций Arm, которыми сейчас владеет — сумма достигает $147,3 млн.

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Источник изображения: NVIDIA

Надо сказать, это не так много, ибо текущая капитализация Arm превышает $123,35 млрд, но нюанс заключается в достаточно скромном количестве акций компании, находящемся в обороте на фондовом рынке США. По сути, относительно мелким инвесторам принадлежит не более 5% акций Arm, а материнская корпорация SoftBank владеет примерно 90% акций. На этом фоне пакет акций, принадлежащий NVIDIA (чуть более 0,1%) уже не кажется таким маленьким. В любом случае, каких-либо стратегических преимуществ в управлении бизнесом Arm он NVIDIA не даёт.

#nvidia #аналитика #финансы #arm #акции
Источник: bloomberg.com
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Некоторые аналитики считают котировки акций компаний технологического сектора завышенными
NVIDIA обошла Alphabet по величине капитализации и стала третьей в США публичной компанией среди крупнейших
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