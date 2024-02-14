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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
ASML считает китайское импортозамещение угрозой для своего бизнеса
И геополитическую нестабильность тоже.

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Агентство Reuters не брезгует использовать материалы годовых отчётов компаний для получения информации об оценке ими рыночной ситуации. Компания ASML, напомним, является крупнейшим поставщиком литографических сканеров, а потому её деятельность на китайском рынке является объектом пристального внимания американских властей, которые тем самым ограничивают развитие полупроводниковой отрасли КНР.

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Источник изображения: ASML

Представители ASML уже отмечали ранее, что выручка компании в этом году из-за санкций против Китая может сократиться на 10–15 %. Китайский рынок стал для неё вторым по величине (26,3%) источником выручки после Тайваня (29,3%) по итогам прошлого года. Как отметила ASML в своём годовом отчёте, факторами риска для бизнеса компании остаётся не только геополитическая обстановка, но и растущая конкуренция со стороны новых игроков рынка. Поставщик оборудования упоминает в этом контексте компании, подпитываемые амбициями по достижению самодостаточности, явно намекая на инициативы китайских властей по импортозамещению.

#китай #литографическое производство #asml #импортозамещение
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