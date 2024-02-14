По этой причине она теперь сконцентрируется на автомобильном сегменте.

До 2018 года компания GlobalFoundries пыталась освоить 7-нм технологию, но ограничилась экспериментами в этой сфере, признав, что внедрение данного техпроцесса в условиях массового производства потребует слишком больших материальных затрат. По крайней мере, на таком решении настояли арабские инвесторы, которые до сих пор остаются крупнейшими акционерами этой американской компании, имеющей крупные оборонные контракты в США. На технологическом уровне развитие GlobalFoundries с тех пор ограничилось совершенствованием литографических норм не тоньше 12 нм.

Отчитываясь о результатах четвёртого квартала и всего 2023 года, GlobalFoundries объяснила снижение выручки перетоком части заказов клиентов к конкурентам из-за своей неспособности предложить техпроцессы тоньше 10 нм. Впрочем, сказался и другой фактор — после присущего периоду пандемии бума в полупроводниковом секторе некоторые клиенты до сих пор не «переварили» накопленные складские запасы продукции, а потому не спешат закупать новые чипы.

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Источник изображения: GlobalFoundries

По итогам всего 2023 года выручка компании сократилась на 9 % до $7,4 млрд, но представители GlobalFoundries выразили надежду, что в этом году ростом выручки порадует автомобильный сегмент, для которого предлагаемый компанией ассортимент технологий вполне актуален с серьёзным запасом на будущее. Впрочем, из указанных $7,4 млрд годовой выручки на автомобильный сектор в прошедшем году пришлось лишь чуть более $1 млрд, так что на серьёзный сдвиг в целом компании рассчитывать не придётся.