Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
GlobalFoundries попала в ловушку старых техпроцессов и начала терять заказы клиентов
По этой причине она теперь сконцентрируется на автомобильном сегменте.

реклама

До 2018 года компания GlobalFoundries пыталась освоить 7-нм технологию, но ограничилась экспериментами в этой сфере, признав, что внедрение данного техпроцесса в условиях массового производства потребует слишком больших материальных затрат. По крайней мере, на таком решении настояли арабские инвесторы, которые до сих пор остаются крупнейшими акционерами этой американской компании, имеющей крупные оборонные контракты в США. На технологическом уровне развитие GlobalFoundries с тех пор ограничилось совершенствованием литографических норм не тоньше 12 нм.

Отчитываясь о результатах четвёртого квартала и всего 2023 года, GlobalFoundries объяснила снижение выручки перетоком части заказов клиентов к конкурентам из-за своей неспособности предложить техпроцессы тоньше 10 нм. Впрочем, сказался и другой фактор — после присущего периоду пандемии бума в полупроводниковом секторе некоторые клиенты до сих пор не «переварили» накопленные складские запасы продукции, а потому не спешат закупать новые чипы.

реклама

Источник изображения: GlobalFoundries

По итогам всего 2023 года выручка компании сократилась на 9 % до $7,4 млрд, но представители GlobalFoundries выразили надежду, что в этом году ростом выручки порадует автомобильный сегмент, для которого предлагаемый компанией ассортимент технологий вполне актуален с серьёзным запасом на будущее. Впрочем, из указанных $7,4 млрд годовой выручки на автомобильный сектор в прошедшем году пришлось лишь чуть более $1 млрд, так что на серьёзный сдвиг в целом компании рассчитывать не придётся.

#аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство #globalfoundries
+
Написать комментарий (0)
В прошлом году не более 30% китайских автопроизводителей достигли поставленных целей
NVIDIA обошла Amazon по величине капитализации и приблизилась к Alphabet
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
344
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
139
Мой субъективный выбор пяти лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо
15
Собираем игровой ПК по советам техно-блогеров
20
Про бесславный конец игровых консолей Xbox
20
Android Auto и Apple CarPlay - в чем отличия
4
Собираем производительный игровой ПК, который справится с играми 2024 года в разрешении QHD
16
Уход от расчетов в долларах набирает обороты в мировой экономике
5
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
49
В Китае создано первое в мире микроволновое оружие на базе двигателя Стирлинга
1

Сейчас обсуждают

Дамир Латыпов
07:07
Современные луддиты
Ученые нашли новый способ скручивать тонкие нанолисты в свитки
Сергей Миронычев
07:06
Брал на Али 11 Ultra за 46к., пока курс был 56р. полтора года назад. Сейчас цены стали не адекватные. Во многом благодаря жадности реселлеров.
Суперфлагман Xiaomi 14 Ultra будет стоить €170 – так много не просят даже за флагманы Apple
Илья Масленников
07:05
Я сейчас блять начну распинаться, как вы который год подряд хаваете серию TLOU, в которой посредственных ремейков с ремастерами больше, чем самих игр. А, ну и не забуду про говно-порт на пк.
Про бесславный конец игровых консолей Xbox
Никитос
07:04
Для клавиатуры и мыши, например, я бы променял. Пульты ДУ, к слову, тоже
Революционная солнечная батарея устраняет необходимость в батарейках типа ААА
Александр Дедок
07:03
Фанатики и это не совсем адекватные люди
Про бесславный конец игровых консолей Xbox
Алексей Носков
06:57
На 4 нфорсе вполне были. Я сидел на атлон 64 3500+ в 06-07 годах, пока не переехал на корку. Стабильная и надежная система была. Где то тут в базе на оверах есть мой рез-тат разгона того проца в то вр...
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
Дмитрий Нестеров
06:50
У нас вышла игра , которая получила кучу наград , это hi fi rush. Вышла Forza Motorsport.
Про бесславный конец игровых консолей Xbox
unhurtable
06:47
А ты полагаешь что живущие в "демократической" Украине тебе дадут реальный ответ, тут у большинства блоггеров на вменяемых приходится шторку накидывать и даже голос изменять в чатрулетке чтоб их СБУ н...
Как в Стамбуле плюс ещё четыре области: Арестович* предположил, на каких условиях могут пройти переговоры России и Украины
Дмитрий Нестеров
06:47
Смотри, всего лишь одно слово spider man miles morales и этого достаточно))
Про бесславный конец игровых консолей Xbox
Никитос
06:44
Астронавты? Интерстелларного? Начали? Когда? Что это вообще за бред?!
NASA возвращает к жизни зонд Voyager 1: более 45 лет в космосе и новые задачи
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем