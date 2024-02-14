Технический прогресс делает два шага вперёд и шаг назад.

Мышечная память — серьёзный фактор, влияющий на безопасность человека, особенно если речь идёт о навыках, связанных с управлением транспортными средствами. Прошлое решение компании Tesla по оснащению электромобилей Model S и Model X «штурвалом» вместо привычного рулевого колеса вызвало немало критики, и в итоге этот противоречивый орган управления из обязательных атрибутов перекочевал в разряд опций. То есть, желающие экспериментировать с эргономикой покупатели могут его получить за доплату, но сам по себе штурвал Tesla более никому не навязывает.

Как поясняет Electrek, получатели свежих экземпляров Model S и Model X отмечают, что при заказе ими машины со штурвалом они обнаруживают новую модификацию этого органа управления, которая в целом демонстрирует более высокое качество сборки и отделки, а главное — обладает встроенной в среднюю часть ступицы классическую клавишу звукового сигнала. В отдельных странах культура вождения подразумевает частое его использование, поэтому водители машинально жмут на это место, а в прежнем варианте штурвал Tesla предлагал подавать звуковой сигнал методом нажатия на сенсорную клавишу.

реклама

Источник изображения: X, dkrasniy

Теперь компания вернулась к классическому методу подачи звукового сигнала, хотя в остальном навязываемый Tesla технический прогресс остался неумолим. Указатели поворота и другие функции из-за исчезновения подрулевых переключателей всё равно работают через сенсорные клавиши на спицах штурвала, хотя и предлагают функцию обратной связи по нажатию для облегчения «слепого» манипулирования.