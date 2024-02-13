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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайский рынок оборудования для производства чипов обретает для японских поставщиков первостепенное значение
И санкции этому не столько мешают, сколько помогают.

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Японские власти по просьбе американских союзников ограничивают поставки оборудования для производства чипов в Китай, но они пока охватывают недостаточно широкий ассортимент продукции, поскольку японские производители оборудования не только наращивают свои китайские заработки, но и выражают уверенность, что они будут сохраняться на высоком уровне до конца следующего года. По крайней мере, такие комментарии руководства Tokyo Electron приводит агентство Bloomberg.

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Источник изображения: Tokyo Electron

Очередной фискальный год для Tokyo Electron должен завершиться в конце марта, и после публикации отчётности за предыдущий трёхмесячный период компания подняла годовой прогноз по операционной прибыли на 11% до $3 млрд. В прошлом квартале китайский рынок формировал почти половину выручки Tokyo Electron, поэтому представители японской компании излучают уверенность в способности китайских клиентов поддерживать высокий спрос на продукцию этой японской марки до конца 2025 года как минимум. Кроме того, в текущем году активнее закупать оборудование для производства чипов начнут компании, занимающиеся выпуском микросхем памяти типа DRAM. В это охотно верится, особенно с учётом формальной принадлежности востребованной HBM к категории DRAM. Акции самой Tokyo Electron на фоне таких заявлений взлетели в цене на 12%, показав максимальный дневной прирост почти за четыре предыдущих года.

#аналитика #финансы #полупроводники #япония #китайские производители #tokyo electron
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