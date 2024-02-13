реклама
Японские власти по просьбе американских союзников ограничивают поставки оборудования для производства чипов в Китай, но они пока охватывают недостаточно широкий ассортимент продукции, поскольку японские производители оборудования не только наращивают свои китайские заработки, но и выражают уверенность, что они будут сохраняться на высоком уровне до конца следующего года. По крайней мере, такие комментарии руководства Tokyo Electron приводит агентство Bloomberg.
реклама
Очередной фискальный год для Tokyo Electron должен завершиться в конце марта, и после публикации отчётности за предыдущий трёхмесячный период компания подняла годовой прогноз по операционной прибыли на 11% до $3 млрд. В прошлом квартале китайский рынок формировал почти половину выручки Tokyo Electron, поэтому представители японской компании излучают уверенность в способности китайских клиентов поддерживать высокий спрос на продукцию этой японской марки до конца 2025 года как минимум. Кроме того, в текущем году активнее закупать оборудование для производства чипов начнут компании, занимающиеся выпуском микросхем памяти типа DRAM. В это охотно верится, особенно с учётом формальной принадлежности востребованной HBM к категории DRAM. Акции самой Tokyo Electron на фоне таких заявлений взлетели в цене на 12%, показав максимальный дневной прирост почти за четыре предыдущих года.