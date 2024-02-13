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Новости Hardware Алексей Сычёв
С прошлой недели акции Arm подорожали в два раза
Теперь компания стоит в три с лишним раза больше, чем за неё готова была заплатить NVIDIA.

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Примерно два года назад попытка NVIDIA купить активы Arm за $40 млрд окончательно завершилась неудачей, но выход этого британского разработчика процессорных архитектур на американский фондовый рынок в сентябре прошлого года начал приносить потенциальную выгоду SoftBank только сейчас. По крайней мере, именно на прошлой неделе начался резкий рост курса акций Arm, который за три торговые сессии позволил увеличить капитализацию вдвое до $150 млрд, а с момента выхода на IPO в сентябре она выросла примерно в три раза.

Как поясняет Bloomberg, инвесторов воодушевляет не только благоприятный прогноз по выручке на текущий квартал, который дало руководство Arm, но и всеобщий интерес к теме искусственного интеллекта. В случае с акциями данной компании дополнительный ажиотаж создаётся их небольшим количеством, присутствующим на фондовом рынке.

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Источник изображения: Arm

Свыше 90% акций Arm по-прежнему принадлежат SoftBank, а всего 10 крупнейших акционеров первой из компании контролируют более 95% капитала, поэтому в обороте на фондовом рынке находится лишь небольшая часть акций британского разработчика. SoftBank свои акции реализовывать сможет начать лишь через месяц, поскольку пока это запрещено правилами IPO, состоявшегося в сентябре.

#аналитика #финансы #arm #акции
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