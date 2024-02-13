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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla официально отрицает подготовку обновления Model Y в текущем году
Когда продажи падают, глупо признаваться в обратном.

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Ставший самым популярным автомобилем в мире кроссовер Tesla Model Y давно не обновлялся, и одним только регулярным снижением цен бесконечно противостоять натиску китайских конкурентов компания не сможет. На этом фоне потенциальными покупателями весьма благосклонно были приняты слухи о намерениях Tesla к середине текущего года выпустить обновлённый Model Y, которые распространялись солидными информационными ресурсами типа Reuters и Bloomberg.

Если учесть, что и Tesla Model 3 в прошлом году заметно обновилась и улучшилась в стремлении не отставать от конкурентов, в грядущее обновление Model Y тоже верилось охотно, но ресурс Electrek со ссылкой на знакомые с внутренней информационной рассылкой Tesla средства массовой информации сообщил, что своих специалистов по продажам компания уведомляет об отсутствии у неё планов обновлять Model Y в текущем году. По крайней мере, для североамериканского рынка.

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Источник изображения: Tesla

Тем самым, Tesla стимулирует потребителей покупать кроссоверы Model Y текущего поколения и не ждать мифического обновления. Впрочем, даже в этих формулировках можно при желании обнаружить элементы манипуляции и теории заговора. В конце концов, имеющиеся машины Tesla нужно продавать, а грядущие изменения в комплектации и оснащении Model Y в случае необходимости можно и не признавать «обновлением» или «рестайлингом». Компания нередко внедряет новшества без громких анонсов, в рабочем порядке.

#tesla #электромобили tesla #tesla model y
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