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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В Японии появились на свет поросята, чьи органы пригодны для пересадки человеку
Начать планируется с почек до конца 2025 года.

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Трансплантологи давно считали свиней самыми близкими к человеку донорами органов, но угроза их отторжения человеческим организмом не позволяла поставить подобные операции на поток. Как сообщает Nikkei Asian Review, японский стартап PorMedTec при поддержке американской компании eGenesis на этой неделе получил трёх новорожденных поросят, которые предварительно были модифицированы на генетическом уровне таким образом, чтобы позволить успешную пересадку их органов представителям других видов млекопитающих.

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Источник изображения: PorMedTec, Nikkei Asian Review

Фактически, модифицированные на генном уровне яйцеклетки были подсажены свинье, которая в дальнейшем выносила и родила трёх поросят, чьи органы с высокой степенью вероятности не будут отторгнуты человеческим организмом. Свиная почка, созданная при участии американской компании eGenesis, уже была пересажена обезьяне, с которой та смогла прожить два года после операции.

Клинические испытания такой технологии с участием людей планируется провести до конца 2025 года, причём пересаживать от генетически модифицированных поросят людям тоже планируется почки, поскольку в Японии остро стоит проблема нехватки именно этих органов. Ежедневно в стране около 350 000 пациентов проходят процедуру гемодиализа из-за отказа собственных почек, затраты национального здравоохранения на эту процедуру составляют 4% всего профильного бюджета Японии, а очередь на пересадку почек насчитывает 14 000 человек и соответствует времени ожидания в 15 лет. Многие пациенты просто не доживают до желанной операции.

#япония #генная инженерия #трансплантация #биомедицинская инженерия
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