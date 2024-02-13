Всего за два месяца компания прибавила $600 млрд.

Компания NVIDIA пока не отчиталась о результатах четвёртого фискального квартала, который в её календаре завершился в конце января, поэтому инвесторы на фондовом рынке подогревают интерес к её ценным бумагам, стоимость которых в ходе вчерашней торговой сессии в пике достигала $744,79. При этом уровня в $734,96 за акцию уже было достаточно, чтобы обойти по величине капитализации компанию Amazon, как пояснили авторы публикации на страницах ресурса Reuters. По сути, на какое-то время капитализация NVIDIA превысила отметку в $1,82 млрд, тогда как компания Amazon опустилась в этом плане до $1,81 млрд, уступив четвёртое место на американском фондовом рынке NVIDIA.

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Источник изображения: NVIDIA

Кстати, третья по величине капитализации Alphabet (Google) не так далека от этих значений со своими $1,87 трлн, поэтому NVIDIA вполне будет достаточно небольшого ралли, чтобы выйти на этот уровень и стать третьей по величине капитализации компанией на фондовом рынке США. На первом и втором месте расположились Microsoft и Apple соответственно.

Впрочем, пока о триумфе NVIDIA говорить преждевременно, поскольку торги её акциями вчера завершились на отметке $722,48, вернув её на пятое место по величине капитализации. Всего за два месяца этот показатель NVIDIA смогла увеличить на $600 млрд, а эта сумма сопоставима с капитализацией Tesla, обладание крупным пакетом акций которой делает её главу Илона Маска (Elon Musk) самым богатым человеком в мире. Когда курс акций NVIDIA впервые преодолел отметку в $100, её основатель Дженсен Хуан (Jensen Huang) на спор сделал себе татуировку с логотипом компании на левом плече. Процедура показалась ему столь болезненной, что от подобных авантюр он в дальнейшем отказался, но если бы этого не произошло, то на теле генерального директора NVIDIA при нынешнем курсе акций не осталось бы живого места.