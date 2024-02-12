Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Вьетнам будет привлекать разработчиков и производителей чипов целевыми субсидиями
А не только надеяться на американские деньги.

реклама

В предыдущих публикациях на подобные темы мы уже отмечали, что власти США рассматривают Вьетнам в качестве одного из приоритетных получателей финансовой помощи в сфере организации на своей территории современных производств, отвечающих интересам американских компаний. Непосредственно власти США могут выделить на эти нужды какую-то часть $500 млн субсидий, а всего американский бизнес может вложить в экономику Вьетнама до $8 млрд.

Как поясняет Nikkei Asian Review, власти Вьетнама тоже не будут довольствоваться получением денег от заокеанского партнёра. Они собираются поддержать развитие на территории страны бизнеса, связанного с разработкой и производством полупроводниковых компонентов. Для этих целей будут создаваться профильные фонды, предусматривающие налоговые льготы и субсидии.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Особое внимание будет уделяться подготовке квалифицированных кадров для полупроводниковой отрасли. К 2030 году вьетнамские власти собираются обучить около 50 000 инженеров, поскольку сейчас на местном рынке труда наблюдается некоторый дефицит профильных кадров. Власти Вьетнама готовы обеспечить финансовую поддержку научных разработок. Сообщается, что не только американские компании типа NVIDIA и Intel стремятся развивать свой бизнес во Вьетнаме. Южнокорейская Samsung Electronics уже превратила свои местные предприятия в крупнейшую площадку по сборке смартфонов, она тоже интересуется дальнейшими перспективами сотрудничества с властями Вьетнама в конструктивном ключе.

#сша #полупроводники #субсидии #вьетнам
+
Написать комментарий (0)
Без доступа к современному оборудованию затраты SMIC на выпуск новых чипов будут стремительно расти
Tower Semiconductor предлагает построить в Индии предприятие по выпуску чипов за $8 млрд
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Из-за России США отказываются от многомиллиардного проекта FARA, на который ушло более 6 лет
3
10 лучших постапокалиптических сериалов по моему мнению
10
Как работает первая в мире атомная электростанция четвёртого поколения
14
Новая угроза для Украины - российская гиперзвуковая ракета 3M22 «Циркон»
3
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Февраль)
16
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
31
Пять причин провала Xbox Game Pass
28
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
39
Собираем тотально зеленый игровой ПК из новых комплектующих за 156099 рублей в феврале 2024 года
13
Call of Duty World at War - Вид на вторую мировую сбоку
1

Сейчас обсуждают

Dmitry Mitry
12:58
С чего это хлам? https://www.ixbt.com/supply/cm-mwe-gold-750-v2-full-modular-review.html
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
3JIbIDEHb
12:57
цэ дас рiйх?
Forbes: Для деблокирования 10 тыс группировки в Авдеевке Киев перебрасывает лучшую бригаду ВСУ
22870
12:56
Кулер определенно неплох, за свою цену.
Собираем игровой ПК по советам техно-блогеров
Сергей Ермаков
12:56
а де фото собранного компа? похоже на " а не написать ли мне статью покартинкам, а на ютубе подберу подходящий ролик")
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
Владимир Кукушкин
12:51
Если он был таким, что круче не придумаешь, тогда непонятно почему прекратили разработку при этом вертолеты("хуже и намного"!) продолжают ... выпускаться!- что то темнят. американцы...
Из-за России США отказываются от многомиллиардного проекта FARA, на который ушло более 6 лет
Cowboy Huggies
12:49
Общался с ремонтником в СЦ, он мне сказал, что дорогие блоки питания, еще не значит что они лишены недостатков, они основаны на схеме с раздельной стабилизацией, при пробое по линии 5В или 3.3В пойдет...
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
BruteForce
12:45
> Даже самый недорогой блок питания обеспечит стабильную работу системы. Афтар идиот и не лечится. И история про владельца пиццерии в роли эксперта по компьютерному железу только подтверждает этот д...
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
Cowboy Huggies
12:44
Мне ремонтник сказал, что БП с большим запасом покупать сомнительно, при его слабой нагрузки его КПД будет низкий и больше платить будешь за электричество.
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
Cowboy Huggies
12:43
А есть еще третья категория, у которых самый дешевый БП, который беспроблемно работает больше 10 лет.
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
Kira625
12:40
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем