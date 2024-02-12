А не только надеяться на американские деньги.

В предыдущих публикациях на подобные темы мы уже отмечали, что власти США рассматривают Вьетнам в качестве одного из приоритетных получателей финансовой помощи в сфере организации на своей территории современных производств, отвечающих интересам американских компаний. Непосредственно власти США могут выделить на эти нужды какую-то часть $500 млн субсидий, а всего американский бизнес может вложить в экономику Вьетнама до $8 млрд.

Как поясняет Nikkei Asian Review, власти Вьетнама тоже не будут довольствоваться получением денег от заокеанского партнёра. Они собираются поддержать развитие на территории страны бизнеса, связанного с разработкой и производством полупроводниковых компонентов. Для этих целей будут создаваться профильные фонды, предусматривающие налоговые льготы и субсидии.

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Источник изображения: NVIDIA

Особое внимание будет уделяться подготовке квалифицированных кадров для полупроводниковой отрасли. К 2030 году вьетнамские власти собираются обучить около 50 000 инженеров, поскольку сейчас на местном рынке труда наблюдается некоторый дефицит профильных кадров. Власти Вьетнама готовы обеспечить финансовую поддержку научных разработок. Сообщается, что не только американские компании типа NVIDIA и Intel стремятся развивать свой бизнес во Вьетнаме. Южнокорейская Samsung Electronics уже превратила свои местные предприятия в крупнейшую площадку по сборке смартфонов, она тоже интересуется дальнейшими перспективами сотрудничества с властями Вьетнама в конструктивном ключе.