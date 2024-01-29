Начался азиатский вояж Хосе Фернандеса.

Накануне состоялась поездка заместителя госсекретаря США по вопросам экономического развития, энергетики и окружающей среды Хосе Фернандеса (Jose Fernandez) во Вьетнам, как сообщает Nikkei Asian Review. Принятый в 2022 году в США «Закон о чипах» подразумевает выделение до $500 млн субсидий тем государствам, которые помогут им укрепить цепочки поставок ключевых компонентов, к которым относятся не только полупроводниковые компоненты, но и сырьё для производства тяговых аккумуляторов, например. Власти США уже выделили семь стран, которым они могут предоставить целевые субсидии, и Вьетнам является одним из крупных и приоритетных кандидатов.

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Источник изображения: Nikkei, Посольство США в Ханое

Впрочем, по словам американского чиновника, имеется и ряд проблем. Например, Вьетнаму предстоит усилить свою энергетическую отрасль проектами, подразумевающими использование возобновляемых источников энергии. В противном случае американские производители чипов и электроники воздержатся от инвестиций во вьетнамскую экономику в размере до $8 млрд в совокупности, поскольку они взяли перед общественностью обязательства перейти на 100-процентное использование электроэнергии из возобновляемых источников к определённым датам, а вьетнамская энергетика за этим графиком просто не поспевает.

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В свою очередь, вьетнамские власти требуют от американских коллег признать экономику этой страны рыночной, поскольку это позволит снизить таможенные пошлины при товарообмене. Заместитель госсекретаря США пояснил, что этот процесс лежит в плоскости юридических процедур, а потому не может быть запущен исключительно за счёт принятия политического решения. США также заинтересованы в получении доступа к запасам редкоземельных металлов во Вьетнаме, по величине которых страна уступает только соседнему Китаю. Американский бизнес готов оказывать вьетнамским компаниям содействие в освоении месторождений и переработке ценного для производства тяговых батарей сырья.