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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские производители рассчитывают разработать твердотельные тяговые аккумуляторы к 2030 году
Общими усилиями и при помощи искусственного интеллекта.

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В конце января, как отмечает Nikkei Asian Review, пара сотен представителей различных компаний, научных организаций и правительственных структур КНР собрались на церемонии основания консорциума CASIP, который общенациональными усилиями будет разрабатывать твердотельные аккумуляторы для электромобилей. По замыслу создателей, такие батареи способны лучше себя вести на морозе и быстрее принимать заряд, а также обеспечивать более высокую плотность его хранения, либо уменьшая массу батареи, либо увеличивая дальность хода.

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Источник изображения: CATL

По замыслу основателей китайского альянса, к 2030 году его участники смогут наладить серийный выпуск твердотельных аккумуляторов, не уступая тем самым японским и европейским конкурентам. Китай и сейчас является лидером по количеству выпускаемых тяговых батарей, но подавляющее их большинство является примитивными и недорогими литийионными аккумуляторами на основе фосфата железа. Японские конкуренты опережают китайских разработчиков по количеству зарегистрированных патентов в сфере создания твердотельных аккумуляторов. Члены китайского консорциума надеются устранить это отставание, при необходимости используя для своих разработок вездесущие технологии искусственного интеллекта. Японские автопроизводители первые модели машин на твердотельных аккумуляторах рассчитывают представить к 2028 году, но массовое производство соответствующих батарей готовы наладить не ранее 2030 года.

#китай #электромобили #разработка #catl #альянс #твердотельные аккумуляторы
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