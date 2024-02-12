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Новости Hardware Алексей Сычёв
Гори-гори ясно: празднование Нового года в Сан-Франциско закончилось поджогом робомобиля Waymo
Поджог тоже может стать причиной возгорания электромобиля.

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Миф о непревзойдённой бессмысленности и беспощадности российского Нового года готова опровергнуть публикация на страницах ресурса 9to5Google, которая рассказывает о последствиях празднования Нового года по китайскому лунному календарю в Сан-Франциско. Поскольку традиция велит её хранителям активно использовать фейерверки, то в минувшие выходные некая группа вандалов решила скомбинировать торжество с поджогом одного из прототипов роботизированного такси Waymo, которое в этот момент проезжало по дороге, перекрытой участниками происшествия.

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Источник изображения: YouTube, Frisco Live 415

Блокировав дорогу электромобилю Jaguar, который передвигался без пассажиров и водителя в салоне под управлением автоматики, группа неизвестных начала раскрашивать кузовные панели из аэрозольных баллончиков. Затем один из зачинщиков беспорядков запрыгнул на капот машины и выбил лобовое стекло скейтбордом. Поскольку всё это сопровождалось запуском фейерверков, один из них закономерно оказался внутри салона, после чего менее чем за минуту электромобиль загорелся в результате поджога. Судя по видеозаписям, у машины выгорела крыша, боковые стойки и часть дверных панелей.

#автопилот #электромобиль #waymo #сан-франциско #поджоги
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