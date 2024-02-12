И попросила снизить импортные пошлины.

Наличие у Индии территориальных претензий к КНР причудливым образом соседствует со стремлением южного соседа активно развивать на своей территории производство смартфонов и компонентов для них, а в этой сфере уже давно преуспели именно китайцы. Как отмечает Reuters, представители Xiaomi направили индийским властям письмо, в котором пожаловались на излишние бюрократические преграды со стороны местных чиновников при попытках китайских поставщиков компонентов для смартфонов организовать их выпуск на территории Индии.

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Источник изображения: Xiaomi

Соответствующие заявки китайских компаний, как сообщается в письме, индийскими чиновниками рассматриваются с пристрастием и слишком долго, а у представителей китайских компаний возникают проблемы с оформлением виз при посещении Индии. Всё это снижает желание китайских производителей организовывать выпуск продукции на территории Индии, что явным образом противоречит провозглашаемым властями последней из стран целям.

Попутно Xiaomi просит у индийских властей снизить импортные пошлины на ряд комплектующих, завозимых в страну из Китая. Речь идёт о компонентах аккумуляторов для смартфонов, крышках корпуса и USB-кабелях. В конце января власти Индии снизили пошлины на линзы для модулей камер смартфонов и элементы корпуса аккумуляторных батарей. По всей видимости, занимающая на индийском рынке смартфонов 18% компания Xiaomi считает предпринятые властями страны меры недостаточными для гармоничного развития местного рынка.