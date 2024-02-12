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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tower Semiconductor предлагает построить в Индии предприятие по выпуску чипов за $8 млрд
Пора расширять присутствие за пределами Израиля?

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Отсутствие геополитической стабильности в родном для неё Израиле не мешает компании Tower Semiconductor, как поясняет издание The Indian Express, претендовать на строительство в Индии предприятия по контрактному производству 65-нм и 40-нм чипов общей стоимостью $8 млрд. Индийские источники сообщают, что соответствующая заявка была подана израильским производителем и теперь рассматривается местными властями.

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Источник изображения: Tower Semiconductor

Поскольку правительство Индии выделило на субсидирование подобных проектов $10 млрд, то предусматриваемую существующими правилами половину стоимости проекта Tower Semiconductor оно сможет покрыть субсидией в размере $4 млрд, не слишком обделяя поддержкой других потенциальных претендентов. В каком штате Индии появится подобное предприятие, пока не уточняется, но власти штата могут добавить к федеральным субсидиям и собственные меры поддержки, дополнительно мотивируя израильскую компанию выбрать конкретную территорию.

Как сообщается, Tower присматривалась к Индии ещё в прошлом году, но тогда реализации профильного проекта помешали намерения Intel купить эту компанию, от которых решено было отказаться к августу из-за противодействия китайских регуляторов. Представители индийского правительства и руководство Tower Semiconductor встречались для переговоров ещё в октябре прошлого года. В Индии несколько компаний также собираются организовать тестирование и упаковку полупроводниковой продукции. Помимо Micron Technology, подобный проект собирается реализовать американское представительство японской Renesas Electronics при поддержке международного консорциума инвесторов. Предприятия по тестированию и упаковке чипов требуют меньших инвестиций, поэтому проект Tower в случае своей успешной реализации практически останется вне конкуренции на получение индийских субсидий.

#полупроводники #израиль #индия #субсидии #tower semiconductor
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