Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Процессор AMD Ryzen 9 7900X на частоте 7050 МГц показал лучший результат в 7-ZIP
Естественно, под жидким азотом.

реклама

Практическую ценность оверклокинга аудитория оспаривает с самого основания нашего информационного ресурса, а уж на фоне новейших изменений в его «репертуарной политике» смысл подобных дискуссий вообще теряется. И всё же, на страницах сайта HWBot буквально ежедневно находятся новые желающие каким-то образом выделиться в контексте использования аппаратных ресурсов собственных компьютеров, и американский энтузиаст Seby9123 не стал исключением.

реклама

Источник изображения: HWBot, Seby9123

Центральный процессор AMD Ryzen 7 7900X он использовал в не совсем популярном тесте, который при этом может иметь определённую практическую ценность, поскольку способность процессора быстро работать с архивированием файлов важна для конечного пользователя. В тесте 7-ZIP данный процессор на частоте 7050 МГц смог показать результат 252 371 MIPS и стать лучшим среди моделей с 12 ядрами. В модельном зачёте тоже было занято первое место, хотя в абсолютном рейтинге такой результат соответствует лишь 124-й позиции.

Источник изображения: HWBot, Seby9123

Процессор AMD Ryzen 9 7900X для стабильной работы на частоте 7050 МГц под указанной вычислительной нагрузкой был разогнан под жидким азотом, он сохранил при этом активность 12 ядер и 24 потоков, что для задач архивирования довольно важно. Кстати, в тесте GPUPI for CPU 1B на указанной частоте этот процессор занял только второе место среди моделей с 12 ядрами с результатом 23,87 секунды.

#amd #экстремальный разгон #ryzen 9 7900x #7-zip
+
Написать комментарий (0)
AMD уверена, что лидирует на рынке компьютеров с функцией ускорения ИИ
Эксперты убеждены, что AMD в сегменте ускорителей вычислений заработает заметно больше, чем упоминает вслух
Starfield получит поддержку FSR 3 уже на этой неделе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
57
Краткий обзор игры "Hollow Knight"
2
Как я полдня собирал игровой ПК для шефа, и что мне удалось найти в крошечном турецком магазине
19
Китайские майнеры стекаются в Эфиопию, привлеченные дешевой энергией и идеальным климатом
+
Новая угроза для Украины - российская гиперзвуковая ракета 3M22 «Циркон»
+
Samsung Galaxy S23 FE - всё, что вам необходимо знать
2
Кристалл времени позволил увеличить производительность "идеальной" квантовой системы на 28 кубитов
+
Из-за России США отказываются от многомиллиардного проекта FARA, на который ушло более 6 лет
1
Компьютеры DEPO - сделано в России
6
Китай намерен наладить производство 5-нм чипов "любой ценой"
2

Сейчас обсуждают

Фёдор Сумкин
08:37
Беру!
Самая дорогая яхта в мире и самая роскошная подводная лодка одновременно ищет своего покупателя
Lux
08:30
Оптимизация процессов - и с минимальными штрафами они закроют проект по очистке на 5-10 лет раньше...
Служба Intel Foundry получила заказ на техпроцесс 18A: 64-ядерная SoC Neoverse на базе Arm
AndreY33_80
08:26
Помню только дикие тормоза, хотя модерн варфайр 1 и 2 , на движке которых и была сделана эта поделка, шли нормально
Call of Duty World at War - Вид на вторую мировую сбоку
Илья Казанцев
08:01
"и наш самолет гораздо проще" какой это их? :D Штирлиц спалил контору :D
Украинский лётчик опубликовал фото F-16 с опознавательными знаками Украины
Владимир Демидов-Кузьмин
07:55
Вот что санкции всемогущие делают!
Фотограф заснял «зелёную вспышку» на наиболее жаркой планете Солнечной системы
glavhyilo
07:54
время меняли в компьютере,для работы одного чита в играх,это походу из той же оперы,что и эта уязвимость.
Найден новый способ «заклинить» Windows 11
Владимир Демидов-Кузьмин
07:53
Часовые пояса возвращают молодость
Фотограф заснял «зелёную вспышку» на наиболее жаркой планете Солнечной системы
Алексей Сизиков
07:46
Не уточнили что только на соснолях появится как временный эксклюзив. Пекари только через два года смогут поиграть или будут играть в кривой пиратский порт.
Take-Two объявила приблизительную дату выхода GTA VI
Андрей Черный
07:05
Пчел, если ты хочешь потопить Хбох через его "амбассадора" ДедП47, прекрати давать ему поводы делать видео. Они еще и могут монетизироваться. Ты буквально продвигаешь так ненавидимый тобой яхщик))
Уныние среди поклонников консолей Xbox и причем тут DeadP47
Эдуард Кузнецов
06:50
Когда вижу в комментарии, в названии амд лишнюю букву, передо мной встает образ неумного человека, что собственно и подтверждается остальным текстом.
AMD выпустила Ryzen 7 5700, который оказался медленнее, чем Ryzen 5 5600
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем