Естественно, под жидким азотом.

Практическую ценность оверклокинга аудитория оспаривает с самого основания нашего информационного ресурса, а уж на фоне новейших изменений в его «репертуарной политике» смысл подобных дискуссий вообще теряется. И всё же, на страницах сайта HWBot буквально ежедневно находятся новые желающие каким-то образом выделиться в контексте использования аппаратных ресурсов собственных компьютеров, и американский энтузиаст Seby9123 не стал исключением.

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Источник изображения: HWBot, Seby9123

Центральный процессор AMD Ryzen 7 7900X он использовал в не совсем популярном тесте, который при этом может иметь определённую практическую ценность, поскольку способность процессора быстро работать с архивированием файлов важна для конечного пользователя. В тесте 7-ZIP данный процессор на частоте 7050 МГц смог показать результат 252 371 MIPS и стать лучшим среди моделей с 12 ядрами. В модельном зачёте тоже было занято первое место, хотя в абсолютном рейтинге такой результат соответствует лишь 124-й позиции.

Источник изображения: HWBot, Seby9123

Процессор AMD Ryzen 9 7900X для стабильной работы на частоте 7050 МГц под указанной вычислительной нагрузкой был разогнан под жидким азотом, он сохранил при этом активность 12 ядер и 24 потоков, что для задач архивирования довольно важно. Кстати, в тесте GPUPI for CPU 1B на указанной частоте этот процессор занял только второе место среди моделей с 12 ядрами с результатом 23,87 секунды.