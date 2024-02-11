При поддержке национальных инвесторов и государства.

Издание Nikkei Asian Review предсказуемо оказалось в числе тех, кто освещал принятое властями Японии решение выделить $300 млн на субсидирование разработок, направленных на освоение местным контрактным производителем Rapidus серийного выпуска 2-нм продукции в серийных масштабах к 2027 году. Заинтересованность Rapidus в реализации этого проекта усиливается и тем фактом, что профильный исследовательский центр LSTC возглавляет председатель правления этой компании Тэцуро Хигаси (Tetsuro Higashi).

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Источник изображения: Nikkei Asian Review, Ryohtaroh Satoh

Представители LSTC в минувшую пятницу заявили, что этот исследовательский центр будет осваивать техпроцессы с нормами менее 2 нм, которые предполагается внедрить на японском производстве чипов, а также участвовать в разработке полупроводниковых компонентов для «периферийных вычислений в сфере искусственного интеллекта». Если говорить простым языком, это будут процессоры для промышленного оборудования и роботов, способные локально ускорять работу систем искусственного интеллекта на аппаратном уровне. Учитывая высокий уровень автоматизации японских предприятий и наличие в стране крупных производителей робототехники, подобная специализация выглядит уместной.

При этом глава Rapidus убеждён, что концентрация инвестиций в разработки данной компании в будущем обеспечит прогресс на уровне всей полупроводниковой промышленности Японии. В любом случае, как он пояснил, появление на территории Японии производителя передовых чипов позволит стимулировать развитие внутреннего спроса на такую продукцию. По словам Тэцуро, LSTC станет для японской промышленности «мотором, который будет двигать страну к появлению новых идей».