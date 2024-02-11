И это только в текущем году.

Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) в силу сложившихся на западе традиций поощрения руководства публичных компаний имеет возможность покупать акции процессорного гиганта по цене ниже рыночной, но как сообщает Barron’s со ссылкой на официальные отчёты, после публикации квартальной и годовой отчётности Intel Гелсингер предпочёл приобрести на фондовом рынке акции этой компании, пока котировки с начала текущего года опустились на 14%.

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Источник изображения: Intel

Глава Intel потратил 29 января через подконтрольные ему трасты $130 100 на покупку акций данной компании, а 1 февраля он выложил за 2800 акций Intel ещё $119 700. Теперь она владеет 66 386 акциями Intel напрямую, а также 456 915 акциями через связанные с ним трасты. В конце января Гелсингер также купил 3600 акций Mobileye на сумму $100 000. В этой дочерней компании Intel он занимает пост председателя совета директоров, с осени 2022 года она является публичной. С начала текущего года акции Mobileye потеряли в цене почти треть, поэтому для Гелсингера подобная сделка была относительно выгодной.