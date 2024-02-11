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Новости Hardware Алексей Сычёв
Джефф Безос выручил от продажи акций Amazon очередные $2 млрд
А глава AMD Лиза Су за десять лет на своём посту едва заработала более $1 млрд.

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С 2021 года Джефф Безос (Jeff Bezos) формально не участвует в управлении основанной им в 1994 году компании Amazon, но это не мешает ему оставаться вторым в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg с благосостоянием $200 млрд. Как сообщает Reuters, объявленная на прошлой неделе Amazon программа по реализации части принадлежащих Безосу акций была реализована в первом этапе, который подразумевал продажу 12 млн ценных бумаг на общую сумму $2 млрд.

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Источник изображения: Amazon

В целом же Безос в рамках этой программы должен реализовать 50 млн акций до 31 января 2025 года. Поскольку Amazon сейчас является крупным игроком на рынке облачных вычислений, котировки акций позволяют основателю компании неплохо зарабатывать на их продаже. С этой точки зрения время для их реализации выбрано удачно.

#финансы #amazon #акции #джефф безос
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