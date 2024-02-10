Почти половина уйдёт на создание профильного исследовательского центра.

Вчерашняя публикация Reuters в очередной раз напомнила, почему в контексте так называемого «Закона о чипах» США упоминаются две разные суммы совокупных субсидий: $39 млрд и $11 млрд соответственно. Первая будет направлена властями страны непосредственно на строительство предприятий по выпуску чипов на своей территории, а вторая будет предназначаться для поддержки профильных разработок.

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Источник изображения: Reuters

Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) вчера пояснила, что на создание и поддержку Национального центра технологий в сфере полупроводников (NSTC) будет направлено $5 млрд из тех $11 млрд, что предназначены для субсидирования местной отрасли в сфере разработок в целом. В рамках частно-государственного партнёрства указанный исследовательский центр поможет осваивать передовые технологии выпуска чипов даже молодым компаниям со скромными финансовыми возможностями. К работе центра будут привлечены и крупные академические учреждения США.

Примечательно, что инициативу создания такого центра активно поддержала министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм (Jennifer Granholm). Она заявила, что не поддерживающая исследования и разработки страна является слабой, и США таковой более быть не хотят.