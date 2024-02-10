Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США направят на разработку чипов $11 млрд субсидий
Почти половина уйдёт на создание профильного исследовательского центра.

реклама

Вчерашняя публикация Reuters в очередной раз напомнила, почему в контексте так называемого «Закона о чипах» США упоминаются две разные суммы совокупных субсидий: $39 млрд и $11 млрд соответственно. Первая будет направлена властями страны непосредственно на строительство предприятий по выпуску чипов на своей территории, а вторая будет предназначаться для поддержки профильных разработок.

реклама

Источник изображения: Reuters

Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) вчера пояснила, что на создание и поддержку Национального центра технологий в сфере полупроводников (NSTC) будет направлено $5 млрд из тех $11 млрд, что предназначены для субсидирования местной отрасли в сфере разработок в целом. В рамках частно-государственного партнёрства указанный исследовательский центр поможет осваивать передовые технологии выпуска чипов даже молодым компаниям со скромными финансовыми возможностями. К работе центра будут привлечены и крупные академические учреждения США.

Примечательно, что инициативу создания такого центра активно поддержала министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм (Jennifer Granholm). Она заявила, что не поддерживающая исследования и разработки страна является слабой, и США таковой более быть не хотят.

#сша #полупроводники #субсидии #ниокр
+
Написать комментарий (0)
Нашумевшее интервью Владимира Путина Такеру Карлсону набрало уже больше 140 миллионов просмотров в X (Twitter)
Шольц призвал Конгресс США одобрить военную «помощь» Украине
NVIDIA готова поставить создание кастомных чипов для клиентов на поток
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 3
27
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
194
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
13
Как Sony раскрутила Microsoft на 9 млрд баксов и пачку чипсов
11
Китай строит БПЛА для спецопераций: он сможет плавать, летать и поражать живую силу противника
+
Китайские майнеры стекаются в Эфиопию, привлеченные дешевой энергией и идеальным климатом
+
Исследование показало, что Земля уже преодолела критический порог глобального потепления в 1,5 °C
23
Обзор Call of Duty 2 - эталонный шутер
6
Астрономы, возможно, обнаружили странное солнце, питаемое темной материей
1
Краткий обзор игры "Hollow Knight"
1

Сейчас обсуждают

seedkls
05:37
плата оверпрайс. Jginyue B760i с али за 7-8к намного лучше и белая. 13600кф под 200ватт держит VRM спокойно
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
daimos
05:35
А можно такой же, только зелёный? Он будет быстрее?
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
AndCheshire
05:19
До сих пор считаю ее одной из лучших игр. Столько лет прошло, а так и не вышло ничего подобного, хоть и были слабые попытки
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 3
Rever Rever
05:16
Отличная игра
Краткий обзор игры "Hollow Knight"
AndCheshire
05:15
О, я тоже ее на привьюхе заметил, думал о ней вспомнил кто-то, но в статье оказались другие игры)
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 3
klopcha
05:08
С FX-62 можно заморочиться на Ватер-чил наверное. А зимой можно было бы окно открыть.
Ретроклокинг: AMD Athlon 64 FX-62 – ронин и три самурая
klopcha
05:07
Так получилось, так делают современные процессоры. Какие-то новые технологии, материалы. Некоторые линейки имеют его, некоторые нет, некоторые по-разному.
Ретроклокинг: AMD Athlon 64 FX-62 – ронин и три самурая
klopcha
05:05
"Получить два Сold Bug’а подряд это круто! Но было где-то ожидаемо." - Вот подтверждение моих слов. У меня три подряд!!! Если с первым понятно Palermo-D0, то от Windsor-F2 4600+ и Phenom 9650 ждало...
Ретроклокинг: AMD Athlon 64 FX-62 – ронин и три самурая
klopcha
05:02
939 по сути тот же 754, со вторым каналом (ну и новыми процами).
Ретроклокинг: AMD Athlon 64 FX-62 – ронин и три самурая
VRoman
05:02
Вывод из таблички один: ручной разгон ради 3% при удвоении мощности не стоит того. Настраиваем PBO и разгоняем в ручную только память. Всё.
Оверклокер смог разогнать Radeon 780M до частоты 3,15 ГГц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем