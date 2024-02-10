Для центров обработки данных, игровых консолей и автомобильных систем.

Агентство Reuters вчера разродилось публикацией о намерениях NVIDIA развивать бизнес по созданию чипов, адаптированных под нужды конкретных клиентов в части их дизайна и характеристик. Речь, безусловно, идёт о крупных клиентах и крупных заказах, но дело не ограничится облачным сегментом и рынком игровых консолей, которые первыми приходят на ум в таких случаях.

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Источник изображения: NVIDIA

Источник сообщает, что представители NVIDIA уже ведут переговоры с OpenAI, Microsoft, Alphabet и запрещённой в РФ Meta Platforms на тему разработки адаптированных под их нужды чипов для облачных систем. Кроме того, ожидается, что выходящая в этом году новая игровая консоль Nintendo как раз получит новый чип NVIDIA, разработанный специально для данной японской компании. Собирается NVIDIA попробовать свои силы и в индивидуализации чипов для автомобильного рынка. Выпускать все разработанные ею для заказчиков чипы по-прежнему будут подрядчики типа TSMC.

Есть у NVIDIA и определённый интерес к рынку телекоммуникационных решений. Например, для нужд шведской Ericsson она как-то попытается интегрировать в специализированный чип свои разработки в сфере создания графических процессоров. В сфере центров обработки данных NVIDIA на пути «кастомизации» чипов предстоит конкурировать с Broadcom и Marvell, а ёмкость рынка «кастомных» чипов в целом в прошлом году достигла $30 млрд, и она будет неуклонно расти, как считают эксперты. Попытка лучше удовлетворять запросы клиентов предпринимается NVIDIA в надежде ещё сильнее укрепить свои рыночные позиции.