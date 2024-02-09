Не стоило и начинать.

Недавнюю дилемму, порождённую прецедентом с использованием имитирующего голос президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) телефонного звонка избирателям, как поясняет Reuters, регуляторы в сфере связи и телекоммуникаций решили весьма простым и эффективным способом. Федеральная комиссия США по связи (FCC) признала использование механизмов синтеза речи на основе искусственного интеллекта для совершения телефонных звонков незаконным на территории страны.

реклама

Источник изображения: Unsplash, Annie Spratt

Такое решение призвано поставить заслон не только сторонникам грязных методов политической борьбы, которые уже были продемонстрированы в случае с имитацией звонка Джозефа Байдена избирателям, но и действиям разного рода мошенников. Последние могут имитировать голос родственников жертвы для призывов к совершению выгодных им действий, манипулируя людьми в своих интересах. Отныне подобные операции на территории США признаны незаконными.