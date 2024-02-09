На данную цель будет направлена лишь часть этой суммы, которую растянут на пять лет.

Действующему правительству Японии всё же удалось преодолеть традиционный консерватизм в предоставлении субсидий частным компаниям полупроводникового сектора, и по этой причине строительство первого предприятия TSMC в регионе не только продвигалось без задержек, но и сопровождалось щедрой поддержкой со стороны властей, которая покрывала до половины капитальных затрат инвесторов.

Как отмечает Bloomberg, на этой неделе власти Японии объявили о выделении $300 млн на субсидирование работы исследовательского центра, который будет в числе прочего помогать консорциуму Rapidus освоить 2-нм технологию. Часть бюджета будет направлена на финансирование разработок чипов для систем искусственного интеллекта. Программа финансирования рассчитана на пять лет.

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Источник изображения: Nikkei Asia

Руководит этим исследовательским центром, основанным год назад, председатель совета директоров Rapidus Тэцуро Хигаси (Tetsuro Higashi), поэтому деятельность разработчиков будет предсказуемо учитывать интересы этой компании, которая к 2027 году рассчитывает наладить в Японии выпуск 2-нм чипов на контрактной основе. Представители исследовательского центра не скрывают своих намерений активно сотрудничать с зарубежными партнёрами, среди них уже упоминались ранее американская IBM и европейские исследовательские организации.