За предыдущие двадцать с лишним лет у компании проблем с правосудием во Франции не возникало.

Агентство Bloomberg со ссылкой на французские СМИ сообщило, что во вторник правоохранительные органы Франции провели обыски в представительстве китайской компании Huawei Technologies, которое расположено недалеко от Парижа. Пока обвинение не сформулировано официально, и правоохранители лишь в свободных терминах дают понять, что Huawei может подозреваться в нарушении законодательства Франции в финансовой сфере.

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Источник изображения: Reuters

Компания ведёт свой бизнес во Франции более 20 лет, до сих пор проблем с законом у неё не было, она и сейчас готова сотрудничать со следствием. Инициатива французских властей по вытеснению оборудования Huawei из критических важных секторов национальной инфраструктуры связи подорвала выручку компании на местном рынке, но она не только пытается поставлять своё оборудование для сетей связи 5G более мелким операторам, но и строит недалеко от Страсбурга предприятие на 500 человек, которое будет выпускать телекоммуникационное оборудование для европейского рынка. Строительство первого за пределами Китая подобного предприятия Huawei планируется завершить к концу следующего года.