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Ресурс CNBC оказался под таким впечатлением от вчерашней динамики курса акций Arm, которые всего за одну торговую сессию прибавили 48%, что решил посвятить влиянию квартальной отчётности компании на фондовый рынок три отдельных материала. В самом свежем из них источник сравнил акции Arm с ценными бумагами NVIDIA, которые до недавних пор считались фаворитами бума искусственного интеллекта.
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Проводя небольшой исторический экскурс, представители CNBC напомнили, что попытка NVIDIA купить активы Arm потерпела неудачу ровно два года назад, после чего последняя и решила выйти на американский фондовый рынок. Если NVIDIA оценивала активы Arm в то время в $40 млрд, то сейчас капитализация британского разработчика чипов достигает $116 млрд. Более 90% акций Arm сосредоточено в руках японской корпорации SoftBank, поэтому при таких котировках она сможет заработать на акциях Arm, как только получит возможность их продавать в следующем месяце. Первые полгода после IPO правила запрещали ей это делать, но срок действия запрета истекает в марте.
Другое упоминание NVIDIA в контексте «локального успеха» Arm уместно по причине получения акциями этой компании довольно высокого мультипликатора, сравнивающего текущую стоимость акций и количество будущих удельных доходов в пересчёте на одну акцию. Для акций NVIDIA данное соотношение не превышает 33, для AMD достигает 46, но у Arm показатель близок к 90. По сути, это говорит о том, насколько акции компании интересны для инвесторов как инструмент для вложения денег. На квартальной отчётной конференции руководство Arm заявило, что компания располагает портфелем заказов на приобретение лицензий от клиентов на сумму $2,4 млрд, и она в годовом выражении выросла на 42%.