Понять и простить с первой попытки не получается.

Стороне обвинения, как поясняет Bloomberg, оказалось недостаточно решения Центрального окружного суда Сеула о снятии с главы Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна (Lee Jae-yong) по делу о манипуляциях с ценными бумагами и подлоге бухгалтерской документации. Прокуратура Южной Кореи будет оспаривать данное решение в суде высшей инстанции, как следует из публикации Bloomberg.

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Источник изображения: Bloomberg

Другими словами, все заявления об окончательном снятии с главы Samsung Electronics всех обвинений теперь оказываются преждевременными и не соответствующими действительности. Сторона обвинения, напомним, настаивала на пяти годах лишения свободы и штрафе в размере $376 000. Теперь эти требования будут рассматриваться судом высшей инстанции повторно. Естественно, на способности главы Samsung эффективно руководить бизнесом, который ему достался от деда и отца, подобная угроза скажется не самым лучшим образом.