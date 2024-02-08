И на 40% компании TSMC.

Пока ситуация на рынке памяти не сократила выручку Samsung Electronics, эта компания на протяжении многих лет оставалась крупнейшим поставщиком полупроводниковой продукции, лишь изредка уступая этот титул корпорации Intel. В 2011 году Samsung превосходила Intel и по величине капитализации, а в 2012 году занимала пятое место по этому показателю среди всех представителей отрасли информационных технологий. Как поясняет Business Korea, переломным для Samsung Electronics стал 2017 год, когда её руководство оказалось замешано в коррупционном скандале политического характера. Внуку основателя Ли Чжэ Ёну (Lee Jae-yong) пришлось отбывать наказание в тюрьме, а сопутствующие обвинения с него полностью сняли только в этом году.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Пока дальнейшая судьба руководителя Samsung не была определена с точки зрения уголовного права, компания не бралась реализовывать крупные стратегические инициативы или поглощать других участников рынка. Отсутствие подобной активности негативно сказалось на доверии инвесторов к акциям Samsung. На данный момент капитализация Samsung Electronics едва превышает $376 млрд, тогда как конкурирующая TSMC оценивается примерно на 40% дороже. Компания NVIDIA обладает капитализацией, превосходящей Samsung более чем в пять раз, хотя сама полупроводниковые компоненты даже не производит.

Как считает южнокорейское издание, снятие с главы Samsung обвинений в манипуляции с ценными бумагами открывает ему дорогу к более решительным преобразованиям и динамичному развитию бизнеса, поэтому и курс акций компании может вернуться на достойные для флагмана корейской промышленности уровни.