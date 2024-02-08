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Новости Hardware Алексей Сычёв
Focus не удался: Ford прекращает производство модели в Германии
Электромобилем он стать пытался, но не получилось.

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Ford Focus до определённых пор был весьма популярен на российском рынке, поскольку локализация производства в период его бурного развития позволила предложить привлекательные цены и разумный выбор комплектаций, в Европе он тоже продавался неплохо, но теперь Electrek со ссылкой на Automotive News Europe сообщает о принятом Ford Motor решении закрыть единственное предприятие в Германии, где модель продолжают собирать по сей день. Уже в следующем году данное предприятие в немецком Саарлуисе будет закрыто, а поставки Ford Focus в исполнении с ДВС прекратятся.

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Источник изображения: Ford Motor

Надо сказать, что попытки Ford перевести Focus на электротягу предпринимались с 2013 года, но через четыре года продажи электрической версии машины были прекращены в Европе, а годом позже она покинула и рынок США, поскольку не пользовалась спросом. Снятие с производства Focus в исполнении с ДВС является частью плана компании по переходу на продаже в Европе только электромобилей. Их выпуск для местного рынка будет освоен в Испании, а немецкому предприятию предстоит закрыться, поскольку попытки найти для него новых владельцев успехом не увенчались. Профсоюз обещает бороться за права сокращаемых рабочих Ford, коих в Саарлиусе насчитывается примерно 4500 человек, но лишь 1000 сотрудников из этого количества после 2025 года будет предложена переподготовка с последующим трудоустройством на других предприятиях компании.

#автомобили #германия #европа #ford #ford focus
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