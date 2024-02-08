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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Huawei позволит восполнять 1 км запаса хода электромобилей за одну секунду
Зарядные станции мощностью 600 кВт решат проблему долгого ожидания.

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Сотрудничеством с производителями электромобилей компания Huawei Technologies ограничиваться не собирается, как даёт понять Nikkei Asian Review. Компания выражает намерения до конца текущего года установить на территории Китая около 100 000 скоростных зарядных станций мощностью до 600 кВт, что является рекордом для местного рынка. Подобная зарядная станция сможет восполнять 1 км запаса хода за одну секунду. Если электромобиль располагает тяговой батареей ёмкостью 80 кВт‧ч, то на её зарядку уйдёт около 8 минут. Это более чем в два раза быстрее, чем позволяют фирменные зарядные станции Tesla Supercharger в Китае, мощность которых не превышает 250 кВт.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Естественно, столь мощные зарядные станции потребуют не только наличия соответствующей сетевой инфраструктуры, но и эффективной системы охлаждения. Как отмечает Huawei, она разработала производительную систему жидкостного охлаждения для своих станций экспресс-зарядки. К слову, среди запланированных компанией к установке 100 000 станций будут модификации и на 250 кВт.

В конце прошлого года в Китае насчитывалось 2,7 млн общественных зарядных станций для электромобилей, в текущем году их количество должно вырасти на 40%, но этого всё равно недостаточно для комфортной повсеместной эксплуатации электромобилей на территории страны. Тем более, что лишь малая часть указанных зарядных станций поддерживает скоростную зарядку. Компания Tesla на территории КНР располагает более 11 000 зарядных станций, но лишь 20% из них предоставляют доступ владельцам электромобилей других марок. Huawei свои зарядные станции позволит эксплуатировать владельцам электромобилей любых марок без ограничений. Пока их установка будет осуществляться только на территории Китая, но вопрос с зарубежной экспансией не снимается с повестки дня.

#китай #huawei #tesla #электромобили #зарядные станции
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