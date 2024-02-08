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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В Германии ряд процессоров Intel отказался под запретом из-за патентного спора
Но многие из них уже не поставляются.

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Небольшие компании взяли за моду обвинять техногигантов в хищении интеллектуальной собственности, о чём позволяет судить хотя бы история взаимных претензий Apple и Masimo. Как отмечает Financial Times, противостояние Intel и калифорнийской компании R2 Semiconductor развивалось по схожему сценарию. Последняя обвиняет процессорного гиганта в том, что тот в 2015 году собирался инвестировать в её капитал определённую сумму, заинтересовавшись рядом разработок, но позже отказался от данных намерений и якобы незаконно присвоил себе технологии, имеющие отношение к встроенному в процессор регулятору напряжений.

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Источник изображения: Unsplash, Alexandru-Bogdan Ghita

На этой неделе суд в Германии вынес вердикт в пользу R2 Semiconductor, признав обоснованность патентных претензий последней к корпорации Intel, и запретил данному поставщику продавать на территории страны процессоры семейств Ice Lake, Tiger Lake и Alder Lake, а также серверные Xeon семейства Ice Lake-SP. Представители Intel выразили несогласие с данным решением суда и готовы его оспаривать, но попутно добавили, что многие из перечисленных процессоров самой компанией уже не поставляются, а на актуальные семейства Raptor Lake и Raptor Lake Refresh данный запрет не распространяется.

Кстати, в США суд признал патентную заявку R2 Semiconductor ничтожной, тем самым устранив аналогичные риски для Intel в данной юрисдикции, а вот немецкий суд занял в этом споре другую сторону. Британским органам правосудия только предстоит определить виновных в аналогичном споре.

#intel #процессоры #германия #судебное разбирательство #патентное право
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