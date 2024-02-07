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Новости Hardware Алексей Сычёв
В деле о наезде на пешехода Cruise готова идти навстречу следствию
Понять и простить, особенно с учётом возросшей денежной компенсации.

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Помимо собственно расследования причин наезда беспилотного такси Cruise на пешехода в Сан-Франциско второго октября прошлого года, этой компании приходится иметь дело с претензиями властей по поводу предоставления не слишком полной и не слишком оперативной информации об обстоятельствах того происшествия. В этой части разбирательства, как отмечает Reuters, действующее руководство Cruise готово помогать следствию и идёт на уступки.

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Источник изображения: Cruise Automation

В частности, Cruise согласилась увеличить сумму штрафа за несвоевременное и неполное предоставление информации о происшествии с первоначальных $75 000 до $112 500, а также чаще передавать властям Калифорнии информацию об инцидентах на дорогах общего пользования с участием своих прототипов беспилотных такси.

Обвинение считает, что Cruise умышленно утаивала от властей информацию о том, что зажатую под днищем прототипа автоматического такси женщину машина в силу ошибок в алгоритме протащила около 6 метров, прежде чем остановилась окончательно. Представители компании подчёркивают, что уведомили регуляторов о происшествии по телефону на следующий день, а также предложили предоставить запись происшествия с бортовых камер прототипа. Органы следствия возражают, что Cruise должна была не абстрактно предлагать просмотреть видео, а изначально сообщить о нюансе с перемещением машины после наезда на пешехода.

Сторонние эксперты, напомним, уже выяснили, что бортовая автоматика не смогла достоверно определить, что в результате происшествия машины действительно наехала на человека, а также распознать ноги пострадавшей через боковую камеру уже после наезда на неё. Рассчитывая занять крайнее правое положение на проезжей части после ДТП, прототип протащил жертву по асфальту ещё около шести метров, хотя в момент наезда машина уже находилась в крайнем правом ряду, и необходимости в таком манёвре просто не было.

#автопилот #судебное разбирательство #cruise #дтп #сан-франциско
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