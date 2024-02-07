Продажи электромобилей в целом сократились на 80% по сравнению с декабрём.

Темпы роста спроса на электромобили снижаются даже в Китае, который остаётся крупнейшим рынком их сбыта, а некоторые соседние регионы уже начали буквально сопротивляться экспансии транспортных средств этого типа. По крайней мере, на примере Южной Кореи Bloomberg рассказывает о снижении количества зарегистрированных в стране новых электромобилей по итогам января на 80% по сравнению с декабрём прошлого года. Компании Tesla, чей кроссовер Model Y ещё в прошлом году считался бестселлером, в январе удалось в Южной Корее реализовать всего лишь одну такую машину.

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Источник изображения: Tesla

Эксперты поясняют, что южнокорейских покупателей настораживает в электромобилях целый ряд факторов. Во-первых, они остаются дорогими для многих жителей страны, особенно если говорить об импортируемых моделях. Во-вторых, часть клиентов в Южной Корее с недоверием относится к машинам китайской сборки, а в случае с продукцией Tesla заметная её часть поступает в страну именно из КНР. В-третьих, многие желающие приобрести электромобиль уже сделали это ранее, и теперь ёмкость рынка просто упёрлась в естественный предел.

Более того, многие потенциальные покупатели в Южной Корее ждали новостей о правилах субсидирования покупки электромобилей, которые изменились в начале этой недели. Теперь претендовать на получение субсидии могут только покупатели машин стоимостью не более $41 400, а та же Tesla Model Y при цене $43 000 под этот ценз уже не попадает, лишая покупателя половины субсидии. Неразвитость зарядной инфраструктуры и в целом сложная макроэкономическая ситуация дополняют перечень причин, по которым жители Южной Кореи не торопятся приобретать новые электромобили.