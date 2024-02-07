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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В январе TSMC последовательно увеличила выручку на 22,4%
Нетипичная и довольно обнадёживающая динамика.

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Тайваньская компания TSMC менее месяца назад подводила итоги четвёртого квартала и всего прошедшего года, но в середине этой недели опубликовала отчёт по результатам деятельности за январь текущего года, зародив в сознании инвесторов надежду на сохранение положительной динамики выручки в текущем квартале в целом. Напомним, что по итогам этого квартала компания рассчитывает увеличить выручку на 12,5% в годовом сравнении до $18,4 млрд, а по итогам года в целом нарастить выручку минимум на 21%.

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Источник изображения: TSMC

В январе выручка TSMC выросла последовательно на 22,4% до $6,9 млрд, а в годовом сравнении прирост составил 7,9%. Важно отметить, что минувшая треть первого квартала уже позволила TSMC получить более трети прогнозируемой на весь период выручки — условная граница при равномерном распределении выручки проходила по отметке $6,13 млрд. Всё это позволяет надеяться, что итоги первого квартала для TSMC станут не менее приятными, чем рассчитывает руководство компании.

#аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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